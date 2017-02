Soldes d'hiver 2017 : ce n'est pas un bon cru sur la Côte

57% des commerçants interrogés qui se déclarent déçus du résultat et 60% des sondés de la fréquentation, et cela, tant dans les centres commerciaux qu’en centre-ville : le bilan des soldes de cet hiver qui se sont terminés mardi 21 février laisse un goût amer sur la Côte d'Azur comme d'ailleurs partout en France. C'est ce qui ressort du bilan effectué par la CCI Nice Côte d’Azur, bilan réalisé auprès d’un panel de 367 commerçants représentant tous les bassins économiques, secteurs d’activité et types de commerces.

Les points à retenir

Même si le panier moyen se maintient à 215 euros , 54% des commerçants enregistrent un chiffre d’affaires inférieur.

Une fréquentation en baisse dans tout le 06 , sauf pour le Bassin Grassois qui tire son épingle du jeu (fréquentation égale ou supérieure à 54% et un taux de satisfaction de 64%).

, sauf pour le Bassin Grassois qui tire son épingle du jeu (fréquentation égale ou supérieure à 54% et un taux de satisfaction de 64%). Le secteur qui a le plus souffert est celui de l’Hygiène/Beauté/Santé avec une fréquentation en baisse pour 85% des sondés. L’équipement de la Personne (vêtement, chaussure…) a été aussi à la peine (73 % de baisse de fréquentation observée et 69% de baisse de chiffre d'affaires). Une chute d'autant plus pénalisante que les soldes d’hiver représentent pour 78% d’entre eux plus de 10% du chiffre d’affaires annuel.

Le secteur Loisirs/Divers (fleuristes, jeux, jouets, livres, sports…) arrive quant à lui à se maintenir pour 56% des commerçants et 59% indiquent que le chiffre d'affaires est égal ou supérieur par rapport à l'an dernier.

Une mutation que la CCI Nice Côte d'Azur veut accompagner

Les causes sont connues. Compression du pouvoir d’achat, prix cassés permanents et multiplication des ventes privées sur internet, opérations promotionnelles récurrentes dans les magasins physiques, ont désacralisé les soldes officiels. Ce n'est pas le seul changement qui touche les commerçants. Avec 26.000 commerces dans les Alpes-Maritimes représentant 31% de la richesse départementale et un chiffre d’affaires de 20,18 milliards d’euros, le commerce azuréen est face à une mutation. Un bouleversement que la CCI Nice Côte d’Azur entend accompagner. Pour elle, cette concurrence permanente d’internet, des promotions et ventes privées, nécessitent une réaction rapide et adaptée de la part des commerçants.

"La réaction et le changement doivent être à la mesure des enjeux que doit relever le commerce de proximité", souligne Jean-Pierre Savarino, son président. "Le e-commerce et tous les outils numériques sont aussi à la disposition des commerçants. Nous travaillons au quotidien avec les unions et les fédérations commerciales pour aider et accompagner les commerçants à mettre en place des outils et des services qui leur permettront de reprendre un avantage concurrentiel et de séduire à nouveau les consommateurs que nous sommes."