Sophia : 18 entreprises high tech qui recrutent au Forum d'EURECOM

EURECOM, école d'ingénieur et centre de recherche en sciences du numérique, organise demain jeudi 18 octobre son traditionnel forum d'entreprise de 10 heures à 18h30 au Campus SophiaTech dans la technopole. Dix-huit entreprises viendront à la rencontre des 200 ingénieurs en formation actuellement pour des stages, jobs, recherche de talents, pour promouvoir leur marque employeur ou encore faire connaitre les nouveaux métiers de l'entreprise. A noter à travers les stands qui seront installés, de belles sociétés qui ont pour la plupart un pied ou un site majeur à Sophia Antipolis : Air France, Alten, Altran, Amadeus évidemment, arm, Advand Group, BMW Group, Capgemini, IABG, iWE, Naval Group, Orange, SAP, Setec Group, Wavestone.

Un nouveau aussi avec Symphony, la messagerie professionnelle sécurisée du Français David Gurlé qui s'est développée à vitesse grand V au Etats-Unis et a fait il y a un an une entrée très remarquée en France, via Sophia Antipolis.