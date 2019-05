Sophia : 1er meetup Cluster IA avec MyDataModels

Pour tous ceux qui s'intéressent à l'Intelligence Artificielle et aux initiatives lancées à Sophia Antipolis dans ce domaine de pointe, une excellente occasion de se connecter au mouvement : le Cluster IA, récemment présenté, organise son premier meetup mercredi 22 mai à de 18h30 à 21 heures au Village by CA de la technopole. Et ce premier événement est exceptionnellement ouvert à tout le monde. Pour ce 1er meetup Cluster IA, la start-up MyDataModels donnera toutes les clés pour analyser vos données.

Dans cette présentation, Simon Gazikian, CEO de la société, expliquera ce que sont les Small Data et comment les utiliser pour améliorer vos services et produits et optimiser votre prise de décision. Précision des organisateurs : pas besoin d'avoir des compétences techniques en machine learning !