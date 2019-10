Sophia : 220 emplois menacés au centre d'appels pour AppleCare

Fermeture de Conduent à Biot : la réaction du maire, Guilaine Debras Maire de Biot, Guilaine Debras a réagi à la fermeture de Conduent. Dans un communiqué, elle dénonce un "plan inacceptable de restructuration", et demande à ce que "les employés concernés puissent bénéficier du meilleur accompagnement possible pour faire face à cette aberration". Voici sa réaction. "J’affirme mon soutien plein et entier aux salariés de CONDUENT touchés par un plan inacceptable de restructuration de leur entreprise. Ce sont aujourd’hui 220 salariés qui sont menacés sans qu’aucun dialogue social n’ait pu être institué. La rentabilité de ce secteur d’activité n’est pourtant pas à prouver. J’ai été sollicitée par les salariés pour porter leur voix auprès des autorités compétentes et des médias. J’étais d’ailleurs à leurs côtés aujourd’hui pour leur témoigner mon soutien. Il est essentiel de se mobiliser pour défendre la cause de ces femmes et de ces hommes. J’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de m’entretenir à ce sujet avec la Sous-Préfète de l’arrondissement de Grasse, Madame Frackowiak-Jacobs qui a eu une écoute bienveillante. Je demande solennellement que les employés concernés puissent bénéficier du meilleur accompagnement possible pour faire face à cette aberration. Je suis régulièrement en contact avec les représentants des salariés depuis qu’ils ont décidé de se mobiliser pour établir avec eux un plan d’action. La Ville de Biot ne peut rester immobile quand ses salariés sont malmenés de la sorte."