Sophia : 2e édition de l’Ecole de Cybersécurité du 17 au 19 juin

La 2e édition de l’Ecole de Cybersécurité à Sophia Antipolis se tiendra du lundi 17 juin au mercredi 19 juin 2019 sur le site des lucioles du Campus SophiaTech. Organisée par Bruno Martin (I3S-CNRS, Université Côte d'Azur) et Sandrine Julia (I3S-CNRS, Université Côte d'Azur) dans le cadre des écoles thématiques de la Maison de la Modélisation, de la Simulation et des Interactions (MSI) d'Université Côte d'Azur l'école abordera trois thématiques récentes : les blockchains; les liens entre le big data et la sécurité; les liens entre l’intelligence artificielle et la sécurité.

Les conférenciers invités sont :

Nataliia Bielova (INRIA Sophia Antipolis Méditerranée)

Stéphane Bortzmeyer (AFNIC)

Guillaume Buisson (Cisco)

Claire de Guisa (Direccte PACA)

Mohand-Saïd Hacid (Université Claude Bernard Lyon 1)

Pascal Lafourcade (Université Clermont Auvergne)

Cédric Lauradoux (INRIA Rhônes Alpes)

Théo Ryffel (ENS Paris)

Pascal Véron (Université de Toulon)

+d'infos et inscription sur le site d'UCA