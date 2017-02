Sophia : 2ème édition pour le Trophée Objets Connectés & Services

SoFAB lance la deuxième édition du Trophée Objets Connectés & Services, concours de création d’objets connectés en équipes mixtes, du 3 avril au 3 juillet. Dès lundi 20 février, les futurs participants (étudiants, professionnels et passionnés des technologies) pourront inscrire leur projet ou leur équipe en ligne. Initié l’année dernière avec succès, le concours organisé le FabLab de Telecom Valley revient avec une seconde édition et un même objectif : réunir des équipes mixtes composées d’étudiants, de professionnels et de passionnés de technologies, pour concevoir, fabriquer et effectuer une démonstration d’un objet connecté proposant un ou plusieurs services.

Les participants auront accès pendant 12 semaines aux moyens de fabrication de SoFAB, aux ressources des partenaires du concours et à un accompagnement hebdomadaire par les experts du FabLab. Six prix récompensant le design et la qualité de réalisation de l’objet, l’utilité du service rendu, l’esprit ouvert et innovant de l’équipe seront décernés lors de SophiaConf2017. A l’instar de Transfarmers et les autres lauréats de l’édition précédente, la promotion 2017 recevra des dotations offertes par les partenaires du concours.