Sophia : 50 nuances de prévention pour la rentrée de l’Afterwork RH

La rentrée aussi pour l’Afterwork RH à Sophia Antipolis. Organisée par l’AfterWork RH Sophia et l'eDRH de la CCI Nice Côte d'Azur cette réunion de rentrée se fera sur le thème de "4 drôles de dames et 50 nuances de prévention", le jeudi 13 septembre à 18h30 au Business Pole. Valérie Bacon, Anne-Gaëlle Miry, Laura Pollino et Laurène Seban, 4 fidèles des AfterWork RH, se sont associées pour une soirée afin de parler de prévention. Comment rendre la prévention fun et accessible à tous ? C'est la question à laquelle elles apporteront des réponses.

La prévention des risques professionnels recouvre l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la santé (physique et psychologique) des salariés, la sécurité, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. La prévention est une obligation, certes ! Mais ce n'est pas sous la contrainte que nous nous dépassons et créons de nouvelles opportunités. Cet atelier 100 % ludique et intuitif se propose de lever les secrets de la prévention.