Sophia : 6e Meeting de natation des Special olympics à Nautipolis

Le 6e Meeting national de natation des Special olympics se tiendra ce week-end, les samedi 4 et dimanche 5 mars, au complexe aquatique Nautipolis de Valbonne/Sophia-Antipolis. Près de 250 sportifs et coaches sont attendus pour des rencontres sont ouvertes à tous, sans élitisme, chacun y participant selon ses envies et ses capacités. Les épreuves alterneront entre quatre nages (brasse, nage libre, dos ou nage ventrale sur 25 mètres avec un équipement adapté) sur deux distances (25m et 50m) ; des parcours aquatiques sont proposés aux personnes atteintes de lourds handicaps.

Special Olympics est une association que Sophia Antipolis a soutenue depuis le début à travers les Jeux de Sophia organisés par Sophia Club Entreprises. Les précédents Meeting de natation s'étaient ainsi déjà déroulés dans la technopole. Pour les organisateurs, grâce à ces manifestations sportives, "ceux que la société laisse souvent dans l'ombre ont l'opportunité de révéler qu'il y a un champion en chacun de nous".