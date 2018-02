Sophia : accord de coopération du CIV avec le Kazaksthan

Une concrétisation des projets de coopération scolaire entre la France et le Kazakhstan : c'est ce qui va se jouer demain mardi 20 février au Lycée International de Valbonne qui reçoit une Délégation du Kazakhstan conduite par l'Ambassade de France à Astana pour signer une coopération scolaire avec les Ecoles d'Elites de ce pays (NISh). Dans le cadre des actions de coopération et de promotion de la culture française engagées par l'Ambassade de France au Kazakhstan l'Ambassadeur Philippe Martinet avait signé le 18 janvier dernier l'accord Abay-Verne du nom de deux grands écrivains de chaque pays.

Dans ce cadre, le Kazakhstan et la France ont mis en place le programme de bourses Abay-Verne avec le lancement d’un programme commun de mobilité étudiante baptisé "Abaï-Verne" qui bénéficiera d’un financement partagé entre d’une part le gouvernement français et d’autre part le Centre des programmes internationaux Bolachak. Il est ainsi proposé, dès 2018, 100 bourses annuelles, réparties entre 90 bourses de master 2 et 10 bourses de cotutelle de thèse pour les doctorants. Dès 2018, 100 étudiants kazakhstanais pourront en bénéficier.

Parallèlement, avec le concours du Consul Honoraire du Kazakhstan sur la Côte d'Azur, Dominique Pages, le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade à Astana a sollicité le proviseur du Lycée International de Valbonne (LIV) à Sophia-Antipolis, Eric Petit, à étudier les possibilités de coopération avec le réseau des Ecoles Scientifiques Nazarbayev (NISh). Fin 2017 un professeur, Luc Albert, enseignant en classes préparatoires scientifiques du LIV s'est rendu à Astana pour évaluer cette proposition.

Cette mission appréciée par les accueillants kazakhstanais a conduit à mettre en place un programme d'accueil de lycéens kazakhstanais pour leur scolarité au LIV dès la rentrée 2018 et dont le protocole sera signé à l'occasion de la venue d'une délégation kazakhstanaise sur la Côte d'Azur. Cette coopération est à mettre au crédit des coopérations décentralisées qui seront notamment à l'honneur du futur Forum Franco-Kazakhstanais des 28 et 29 juin 2018 à Cannes.

L'accueil est prévu mardi 20 février à 17h15 dans les locaux de l'Administration du Lycée International de Valbonne en présence autour d'Eric Petit, le Proviseur, de Jean-Christophe Martin, responsable des Relations Internationales de l'Université de la Côte d'Azur, Josiane Attuel, 2ème adjointe au maire de Cannes, Jean-Pierre Mascarelli, au titre de la Fondation Sophia-Antipolis, Dominique Pages, Consul Honoraire du Kazakhstan sur la Côte d'Azur.