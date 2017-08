Sophia accueille les Olympiades Internationales de Géosciences

Les meilleurs lycéens de la planète vont se confronter à Sophia du 22 au 29 août sur des sujets écrits et pratiques… en géologie, hydrologie, météorologie, planétologie et sciences de l’environnement à l'occasion des 11èmes Olympiades Internationales de Géosciences (IESO France 2017) .

Plus de 120 lycéens d'une trentaine de nations et 50 bénévoles participeront du 22 au 29 août, aux 11èmes Olympiades Internationales de Géosciences (IESO France 2017) qui se dérouleront à Sophia Antipolis. Organisées par l'Université Côte d'Azur et le Ministère de l’Education Nationale il s'agit de la plus grande manifestation scientifique internationale pour les lycéens en sciences de la Terre. Les meilleurs lycéens de la planète vont ainsi plancher sur des sujets écrits et pratiques… en géologie, hydrologie, météorologie, planétologie et sciences de l’environnement. Toutes les délégations seront accueillies sur le Campus International de Valbonne qui ouvrira ses infrastructures d’hébergement, de restauration et d’enseignement pour cette semaine olympique !

Les IESO, sont les dernières nées des grandes olympiades scientifiques. L'Organisation Internationale pour l'Education aux Géosciences a suggéré en 2007 la création des Olympiades Internationales de Géosciences (IESO). La dernière édition au Japon a réuni une trentaine de pays. Chaque pays sélectionne quatre candidats, âgés tout au plus de 19 ans et scolarisés dans l’enseignement secondaire. Ils sont accompagnés de plusieurs "mentors". Les candidats passent des épreuves individuelles écrites et pratiques sur tous les domaines au programme. Les lauréats sont récompensés par des médailles d’or (10% des candidats), d’argent (20%), et de bronze (30%).

D’autres épreuves réunissent des candidats des différentes délégations pour un travail d’investigation par équipe sur le terrain. Les IESO sont également l’occasion pour les jeunes de découvrir les cultures du pays hôte et celles des autres candidats. Le programme inclut donc sorties sur des sites culturels ou naturels, ainsi que des manifestations festives.

La France participe à cette compétition depuis 2011 à travers le dispositif ministériel "Sciences à l’École" et accueillera ainsi sa 11e édition sous l’égide de l’Université Côte d’Azur. Les "équipes de France" sélectionnées au niveau national sont "entrainées" par une équipe du CIV de Valbonne. Au menu, une semaine de training "terrain" sur la région en géologie, astronomie, météo, etc. avec une équipe de professeurs du CIV de Valbonne.

Le programme

Les IESO France 2017 se dérouleront principalement sur la technopole de Sophia Antipolis. En voici le programme.