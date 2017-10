Sophia : Afterwork autour de l'Economie Solidaire et Sociale

Un Afterwork sur le thème de l'Economie Solidaire et Sociale : c'est ce qu'organise à Sophia Antipolis le MCABH (Monaco Côte d'Azur Business Hub), le jeudi 9 novembre de 18 heures à 20h30 aux Espaces Antipolis (300 route des Crêtes). Ce rendez-vous sera l'occasion, en pleine semaine de la Finance solidaire (du 6 au 13 novembre), de présenter l'Association Habitat et Humanisme son engagement, ses actions et ses projets et ainsi découvrir ce formidablelevier qu'est le Mécénat d'Entreprise pour mobiliser clients et collaborateurs.

Les intervenants

Introduction : Yannick, Quentel Président de MCABH et Hervé Barbat, VP de MCABH

Président de MCABH et Hervé Barbat, VP de MCABH Christine Bénard , Présidente d'Habitat & Humanisme des Alpes Maritimes et Membre de MCABH (ex Directrice Générale de Mecaplast à Monaco)

, Présidente d'Habitat & Humanisme des Alpes Maritimes et Membre de MCABH (ex Directrice Générale de Mecaplast à Monaco) Dominique Millet-Viry , Responsable Philanthropie de la Fédération Habitat & Humanisme

, Responsable Philanthropie de la Fédération Habitat & Humanisme L'équipe Développement des Ressources d'Habitat & Humanisme 06

Les Partenaires d'Habitat & Humanisme 06 / Caisse d'Epargne, Enedis, ExterionMedia, AG2R : Témoignages du Mécénat d'Entreprise

Une centaine de personnes dont beaucoup de dirigeants d'entreprise sont attendus pour ce rendez-vous du MCABH.

Inscription Obligatoire : drinadelic@antipolis.fr