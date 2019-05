Sophia : Amadeus dans la course du Free Handi’se Trophy

Amadeus toujours dans la course du Free Handi’se Trophy! Pour la 4ème année consécutive, le site d’Amadeus à Sophia Antipolis participe à ce raid handi'valid interentreprises dont l'édition 2019 se déroulera du 17 au 25 mai prochain. Le groupe engagera 2 équipes composées de 4 participants, dont 2 en situation de handicap, et parcourront 700 km de Lyon à Marseille en se relayant tous les 25 km sur des épreuves en canoë et vélo tandem adapté. L'occasion de confirmer son engagement pour l’emploi des personnes en situation de handicap et de démontrer que la diversité est source de performance.

Dans l'entreprise, cela se traduit, avant tout, par le recrutement et le maintien dans l’emploi des collaborateurs avec une expertise, des compétences et de l’ambition. Cet engagement, explique Amadeus, a pour vocation d’éveiller les consciences et de lutter contre les préjugés sur le handicap. La mise en place du Programme Handicap consiste notamment à travailler sur des solutions de compensations technologiques permettant d’améliorer le quotidien des salariés en situation de handicap.