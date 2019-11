SophI.A Antipolis : paré pour une semaine d'Intelligence Artificielle!

Autour de SophI.A, la seconde édition du sommet de l'Intelligence Artificielle du 20 au 22 novembre au BeachComber French Riviera, toute une série d'événements ont été montés : Master Classes de Telecom Valley et forum "Emploi et formation en IA" avec UCA en ouverture le mardi, inauguration du 3IA Côte d'Azur au Campus SophiaTech le vendredi et conférence grand public du co-fondateur de Siri, le samedi à Juan-les-Pins. La technopole affiche ses grandes ambitions dans le domaine de l'IA !

Ce sera, du 19 au 23 novembre la grande semaine IA de Sophia Antipolis. La technopole, qui fête ses 50 ans cette année, célèbre le futur avec une semaine entièrement consacrée à l’intelligence artificielle et marque ainsi ses ambitions dans ce domaine. Cette IA semaine s’articulera autour de la 2ème édition du SophI.A Summit, et sera marquée par différents temps forts dédiés aux entreprises, chercheurs, étudiants et citoyens, tous co-créateurs des innovations et nouveaux usages fondés sur l’IA. Parmi ces temps forts, l'inauguration du nouvel institut 3IA Côte d’Azur le 22 novembre.

Trois jours pour explorer les grandes thématiques portées par le 3IA Côte d'Azur

Pivot de la semaine, la 2ème édition du SophI.A Summit, rendez-vous des mondes académiques et industriels, a également pour vocation de réunir tous les acteurs qui concourent à la structuration, à la croissance et à l’attractivité de l’IA sur le territoire azuréen, dans le sillage du 3IA Côte d’Azur. On y retrouvera le collectif ICAIR (Industrial Council for AI Research) réunissant les grands industriels du bassin sophipolitain à l’image d’Amadeus, Accenture, Orange, IBM, NXP SemiConductors, SAP…, ainsi que le Cluster IA ou encore les représentants de la Maison de l’Intelligence Artificielle (MIA), qui ouvrira ses portes début 2020 dans les locaux du CNRS.

Organisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, l’Université Côte d’Azur et le Département des Alpes-Maritimes, le sommet tient en 3 jours de conférences internationales animées par plus de 50 chercheurs et entrepreneurs européens. Trois jours pour explorer les grandes thématiques scientifiques portées par 3IA Côte d’Azur : IA & Fondamentaux, IA & Santé, IA & Smart Territoires/Nouvelles Mobilités. L’impact de l’IA dans les entreprises et le rôle essentiel de l’éthique seront également abordés lors de tables rondes dédiées.

Des experts internationaux de premier plan

Parmi les experts internationaux de premier plan, qui seront accueillis il est possible de citer :

Marco Gori (Introduction) – Université de Sienne, Professeur au département de l’ingénierie de l’information et des mathématiques,

(Introduction) – Université de Sienne, Professeur au département de l’ingénierie de l’information et des mathématiques, L yse Langlois (IA & Ethique) – Université de Laval à Québec et Directrice Scientifique de l’Observatoire International sur les Impacts Sociétaux de l’Intelligence Artificielle et du Numérique (OIISIAN), Directrice de l’Institut d’Ethique Appliquée, Chercheuse au Centre Interuniversitaire sur la Mondialisation et le Travail,

(IA & Ethique) – Université de Laval à Québec et Directrice Scientifique de l’Observatoire International sur les Impacts Sociétaux de l’Intelligence Artificielle et du Numérique (OIISIAN), Directrice de l’Institut d’Ethique Appliquée, Chercheuse au Centre Interuniversitaire sur la Mondialisation et le Travail, Benoît Lamarche (IA & Santé) – Université Laval Québec, membre de l’Institut de Nutrition,

(IA & Santé) – Université Laval Québec, membre de l’Institut de Nutrition, Niloy Mitra ( IA & Territoires intelligents) – University College London, Professeur de Traitement Géométrique, Département Informatique, • Claude Le Pape (IA & Territoires intelligents) – Schneider Electric, VP Technology Portfolio et partenariats – Domain Leader en optimisation et analytique,

IA & Territoires intelligents) – University College London, Professeur de Traitement Géométrique, Département Informatique, • Claude Le Pape (IA & Territoires intelligents) – Schneider Electric, VP Technology Portfolio et partenariats – Domain Leader en optimisation et analytique, Franck Nielsen (IA & Fondamentaux) - Polytechnique, professeur et chercheur spécialisé en science géométrique de l’information,

(IA & Fondamentaux) - Polytechnique, professeur et chercheur spécialisé en science géométrique de l’information, Michael Tangermann (IA & Biologie) – Université de Freiburg, Professeur au département informatique,

(IA & Biologie) – Université de Freiburg, Professeur au département informatique, Emmanuel Bacry – Ministère de la Santé, Directeur Scientifique du projet "Health Data Hub"....

En amont et en aval du sommet

Pour ouvrir le Sommet sous le signe des "métiers de l’IA", des master classes et un forum de la formation en IA sont organisés le 19 novembre 2019. Ils proposent une immersion concrète aux professionnels et étudiants envisageant une carrière dans le numérique.

La journée du vendredi sera marquée par l'inauguration au Campus SophiaTech du 3IA, l'Institut interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle, labellisé il y a un ans. Centré sur la santé numérique et les territoires intelligents, l’institut 3IA Côte d'Azur développera quatre axes scientifiques : l’intelligence artificielle fondamentale (statistiques, machine et deep learning) ; l’intelligence artificielle au service de la médecine computationnelle ; la biologie computationnelle et l’IA bio- inspirée ; et enfin l’IA et les territoires intelligents et sécurisés. Avec 38 chaires au total, qui impliqueront 270 à 300 personnes, l’institut 3IA Côte d’Azur vise la création de 5 start-ups par an.

Enfin, pour le grand public, une conférence est organisée samedi 23 novembre au Palais des Congrès de Juan-les-Pins autour de Luc Julia. Il est connu comme le co-créateur du Siri d'Apple et comme l' auteur du bestseller "L’Intelligence Artificielle n’existe pas". Il viendra clôturera une semaine dense sur le thème de l’initiation aux fondamentaux de l’IA, ses domaines d’application, ainsi que les opportunités et les enjeux qu’elle soulève.

Informations pratiques, programme et présentation des speakers et inscriptions sur : www.sophia-summit.fr