Sophia : après Renault, Mercedes ?

Jean Leonetti, président de la CASA, a dû se mordre la langue. Hier, lors de l'inauguration du Renault Software Labs Sophia Antipolis, dans l'euphorie du moment, il a laissé échapper qu'un autre grand nom de l'industrie automobile pourrait s'inscrire prochainement dans la technopole : le constructeur allemand Mercedes qui affiche lui aussi de grosses ambitions dans la voiture autonome. Son prototype F 015 en témoigne (photo DR Mercedes ci-dessus). Un dossier resté jusqu'à présent "top secret" et qui, comme il fut un temps celui de l'implantation de Renault, navigue en souterrain dans l'attente d'une finalisation.

Cette nouvelle enseigne viendrait évidemment booster le "cluster" automobile en train de monter en puissance sur Sophia avec déjà de grandes sociétés comme Bosch, Visteon, l'équipementier italien Magneti-Marelli que Fiat a annoncé vouloir céder avant fin 2018 et qui intéresserait beaucoup Samsung, ou encore Bosch, NXP automotive, Altran Automotive, Vodafone Automotive, les Japonais Toyota Group et Aisin Seiki... Mais, hors le nom de ce nouvel arrivant attendu, difficile d'en savoir plus. Motus et bouche cousue. Tout juste s'est-il également échappé que Mercedes s'implanterait à travers le rachat d'une start-up (ce qui alors exclurait Magneti-Marelli). A suivre donc, avec peut-être une annonce, officielle cette fois, avant la fin de l'année.