Sophia : ASK est devenue officiellement Paragon ID

Ne l'appelez plus ASK ! C'est désormais officiel : la success story azuréenne, spécialisée dans les solutions sans contact sécurisées, a pris le nom de Paragon ID. Suite à une prise de contrôle et à une intégration avec la division Identification & Traçabilité du groupe britannique Paragon intervenues en avril dernier, l'assemblée générale des actionnaires du 13 décembre a approuvé le changement de dénomination sociale : ASK devient Paragon ID. A cette occasion a été rappelée la naissance d'un champion européen des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

La réorganisation liée à cette fusion ASK-Paragon avait, elle, été déjà annoncée en septembre. La nouvelle entité Paragon ID avait alors décidé d'abandonner l'activité azuréenne de production basée à Mouans-Sartoux (29 emplois), pour faire monter son site industriel roumain. En revanche le site de Sophia était recentré sur la Recherche et Développement, activité qui a été renforcée (7 postes supplémentaires). Directeur général d'ASK, Julien Zuccarelli, est désormais directeur général de Paragon ID.

La vision est de bâtir un champion des solutions d’identification, en mesure de répondre de manière globale aux enjeux de sécurité et de fluidité de ses marchés, en s’appuyant sur un socle technologique unique et sur une base industrielle mondiale. A horizon 2021, le groupe s’est ainsi fixé pour objectif de réaliser 250 M€ de chiffre d’affaires pour une marge d’EBITDA supérieure à 10%.