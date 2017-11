Sophia : au coeur de la technopole, une rue Albert Caquot toute neuve

Les travaux sont terminés pour la rue Albert Caquot à Sophia Antipolis. Située au centre du Parc de Sophia Antipolis, reliant deux routes Départementales, au nord la route des Dolines (RD 98) et au Sud la route des Lucioles (RD 504), elle était dans un état de dégradation avancée (déformations, faïençage et arrachement de l’enrobé) nécessitant des interventions régulières pour des réparations ponctuelles. L’éclairage présent était également vétuste et tombait régulièrement en panne (lanternes qui prennent l’eau, câblage ancien). Bref, la rue Albert Caquot nécessitait une rénovation lourde.

C'est à quoi s'est attelé le SYMISA. Il a réalisé les études et les travaux de réaménagement pour un montant global de 1.158 000 euros, comprenant la réfection totale de la chaussée, la création d’un nouvel itinéraire de piste cyclable de 900 mètres linéaires, la reprise des trottoirs piétonniers et la mise en place d’un nouvel éclairage moins énergivore. Des travaux qui ont débuté en juin et se terminent aujourd'hui.

L'ouverture de la rue, dans son manteau tout neuf, sera ainsi célébrée sur place jeudi 30 novembre à 15 heures en présence des élus, Jean Leonetti et Jean-Pierre Mascarelli, respectivement président et président délégué du Syndicat Mixte Sophia Antipolis et des deux maires dont les territoires communaux se trouvent ainsi désormais mieux reliés, Guilaine Debras pour Biot et Christophe Etore pour Valbonne Sophia Antipolis.