Sophia : avec le TCL 5G Labs, cap sur l'ère de la connectivité totale !

Société côtée à Hong Kong, fille de TCL Corporation, le géant mondial de l'électronique, et partenaire de l'école d'ingénieurs sophipolitaine EURECOM, TCL communication inaugure demain jeudi son nouveau TCL 5G Labs au Campus SophiaTech et vise à participer aux premiers déploiements de la 5G prévus dès 2018.

En avant la 5G à Sophia! La technopole qui a surfé pendant des années sur le développement de la 4G, travaillait déjà sur la nouvelle génération des mobiles avec notamment EURECOM, l'école d'ingénieurs en systèmes de communication qui avait lancé en 2014 l'alliance OpenAirInterface. Un positionnement qui va se renforcer avec les TCL 5G Labs du groupe TCL Communication qui seront inaugurés demain jeudi 2 février à 11 heures au Campus SophiaTech en présence de représentants de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, d'Eric Vallet, Vice-Président TCL Communication et d'Ulrich Finger, Directeur d’EURECOM.

La nouvelle ère de la connectivité totale

La 5G, c'est un domaine que TCL Communication a lui aussi déjà commencé à investir en France. Cette société publique cotée sur la bourse de Hong Kong, qui fait partie de TCL Corporation, l'une des plus grandes entreprises d'électronique grand public au monde, avait déjà ouvert début 2015 un laboratoire de recherche 5G à Paris. Son analyse ? L’industrie des télécommunications se prépare à entrer dans une nouvelle ère, celle de la connectivité totale. Les véhicules autonomes, les drones, les villes intelligentes, les objets du quotidien vont nécessiter un accès au réseau plus sûr et plus rapide alors que les smartphones nécessitent toujours plus de débit. La future norme dite "5G" a pour objectif de satisfaire à ces nouveaux besoins.

“Pour TCL Communication, la 5G est une opportunité de rentrer sur de nouveaux marchés, de concevoir de nouveaux types de produits comme le groupe a su le faire avec succès dans son histoire récente avec les smartphones, puis les tablettes et enfin les objets connectés de la marque Alcatel" explique Eric Vallet Vice-Président de TCL Communication.

Avec de nouvelles capacités (rapidité, ubiquité, faible consommation) les réseaux 5G vont permettre le développement de l’internet des objets, mais également d’ouvrir de nouveaux domaines d’utilisation des réseaux mobiles : connexion de - et dans la maison, l’industrie, les villes, la médecine, les assurances…. S'appuyant sur une présence mondiale et des positions fortes aux Etats-Unis et en Europe, TCL Communication pourra également participer aux tout premiers déploiements 5G prévus dès 2018.

Un épicentre de compétences 5G en France et à Sophia Antipolis

Dans la technopole, TCL retrouvera un de ses partenaires : le Français Sequans qui vient d'annoncer l'ouverture d'un centre de recherche à Sophia Antipolis. TCL est d'autre part devenu un membre stratégique de l ‘OpenAirInterface Software Alliance’ créée par EURECOM, aux côtés d’autres membres industriels comme Ercom et Orange pour développer un logiciel libre 5G. Cette association permettra de fédérer les efforts de multiples partenaires sur la 5G à travers le monde tout en créant un épicentre de compétence en France et à Sophia Antipolis.

Depuis mi-2016 aussi, TCL a décidé d’accélérer ses investissements 5G en créant son centre de Sophia Antipolis. “Cette décision a été mûrement réfléchie et accompagnée par Team Côte d’Azur (agence de promotion économique de la Côte d’Azur). La disponibilité de profils d’experts, la proximité de EURECOM et de partenaires clés comme Orange ou Nokia ont emporté la décision de créer un nouveau centre,” souligne François Chambon, Directeur des Innovation Labs de TCL - Shenzhen.

Avec EURECOM, TCL ambitionne maintenant de démontrer les premières communications 5G sur le logiciel libre OAI dès la fin 2017 et de contribuer ensemble dans des projets collaboratifs. C'est l'enjeu de ce nouveau Labs qui a pu recruter des ingénieurs d'Intel Sophia et compte monter rapidement, dans un premier temps, à une douzaine de personnes.