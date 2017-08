Sophia : AViSTO officialise deux nominations dans son équipe managériale

L'agence d'AViSTO Sophia Antipolis, qui rassemble plus de 100 ingénieurs (CA de 8,3 M€ en 2016), a officialisé deux nominations au sein de son équipe managériale placée sous la direction de Christophe Parmentier, le responsable régional PACA. Deux de ses ingénieurs en informatique, Hervé Courageux et Richard Tournois, ont ainsi été promu au poste de business manager, avec pour objectif de poursuivre le fort développement en région PACA de cette société d'ingénierie logicielle fondée et managée par des ingénieurs.

Hervé Courageux, 42 ans, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Nice Sophia Antipolis, passe les 12 premières années de sa carrière dans le domaine des systèmes d'aide à l'exploitation et à la localisation, principalement pour les bus et les tramways. Il y occupe des fonctions d'ingénieur de réalisation, de chef d'équipe logicielle, puis de chef de projet. Il rejoint AViSTO fin 2011, où il est d'abord chef de projet assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets de systèmes de péage, puis responsable du pôle test / validation au sein d'AViSTO Sophia Antipolis.

Richard Tournois, 26 ans, ingénieur logiciel diplômé d'Ingésup Paris, débute son parcours professionnel en 2011 en tant que développeur logiciel spécialisé dans les technologies Microsoft. Il rejoint AViSTO au quatrième trimestre 2014, et travaille notamment sur la nouvelle version du programme de reconnaissance des grands voyageurs d'un des principaux aéroports français.