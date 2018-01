Sophia : AViSTO recrute 75 ingénieurs

Pour accompagner sa croissance en 2018, AViSTO, société dont le siège social est à Sophia Antipolis, prévoit de recruter 75 ingénieurs, débutants ou expérimentés, issus d'écoles d'ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents (BAC+5). Sont recherchés principalement des développeurs, des leaders techniques et des chefs de projets dans les métiers du développement logiciel, de l'intégration, de la validation, de l'infrastructure / sécurité et du big data / machine learning. Tous les postes sont en CDI et s'adressent à des ingénieurs passionnés, mêlant savoir-faire et savoir-être. Les offres déjà disponibles sont consultables sur le site carrières d'AViSTO .

A noter qu'AViSTO, filiale d'ADVANS Group, est une société d'ingénierie dont la vocation est le développement de solutions logicielles. Elle se spécialise dans la réalisation de projets complexes mettant en œuvre des technologies Objet (Java/JEE, C++, C# .Net, PHP), Web (Web 2.0, HTML5) et Mobile (Android, iOS, multiplateforme). Ses centres techniques sont situés dans les villes de Sophia-Antipolis (siège social), Paris, Grenoble, Lyon, Rennes, Nantes, Aix-en-Provence et Toulouse.