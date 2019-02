Sophia : Bertrand Pourcelot (Centile), directeur commercial et marketing de Within Reach

Directeur général de Centile à Sophia, société spécialisée dans les Communications unifiées (50 salariés), Bertrand Pourcelot, a été nommé au poste de directeur commercial et marketing international de Within Reach. Constitué en 2018, ce groupe néerlandais est la société mère de plusieurs marques telles que Voiceworks (Pays-Bas), Swyx (Allemagne) et Centile (France, Sophia) qui toutes, contribuent à des solutions IT et de communication intégrées et intelligentes garantissant une communication et un workflow optimaux au sein des sociétés clientes. L'objectif de ce regroupement est de créer un nouveau leader européen sur ce marché des Communications Unifiées (UC) et de la Convergence Fixe-Mobile (FMC).

Dans ce contexte, Bertrand Pourcelot, qui restera dédié aux clients de Centile, a pour mission supplémentaire de piloter la stratégie des ventes et du marketing international de Within Reach, pour l'ensemble des offres produits du groupe, ainsi que de renforcer les activités internationales existantes au Royaume-Uni et en France. Les équipes commerciales et marketing de Voiceworks, Swyx et ipnordic - les marques de Within Reach pour les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark - continuent à opérer comme auparavant. Elles travailleront en étroite collaboration avec la nouvelle équipe commerciale et marketing internationale dirigée par Bertrand, tandis que leurs organisations actuelles et leurs lignes hiérarchiques restent inchangées., a-t-il été précisé.

Bertrand Pourcelot dirige Centile et ses activités internationales depuis plus de 10 ans, apportant sa propre expérience et son expertise dans le secteur des logiciels "critiques" et de la communication, acquises depuis plus de 20 ans. Pour le Dr. Ralf Ebbinghaus, co-PDG de Within Reach et PDG de Swyx, ce nouveau poste de directeur commercial et marketing international a été créé "afin de mieux utiliser les synergies existantes au sein du groupe". Stijn Nijhuis, co-PDG de Within Reach et co-fondateur de Voiceworks, rappelle de son côté que "Centile est la société la plus internationale du groupe. Bertrand est donc le meilleur choix pour renforcer le développement de nos activités de vente et de marketing internationales au sein du groupe".