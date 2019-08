Sophia : Bioceanor finaliste du Tech4Islands Awards en Polynésie

La première station météo sous-marine connectée et dotée d'Intelligence Artificielle

Leur station météo sous-marine, AquaBox, mesure en temps réel et par prédiction la pollution de l’eau. Ces données sont analysées et transmises immédiatement via des alertes SMS et mail. Le but ? Mieux surveiller les zones protégées (barrière de corail, récifs, lagons…), améliorer les productions aquacoles (crevetticulture, perliculture, pisciculture), la surveillance des effluents (rivières, ports…) et la surveillance des zones de baignade.

Cette station météo sous-marine a été conçue pour être tout-terrain (autonome en énergie, connectable longue distance sans les réseaux 3G/4G mais via le réseau radio LoRaWan). Leurs produits intègrent les dernières technologies issues du monde de l’Internet des objets.

La station météo peut embarquer plus de 20 capteurs mesurant des paramètres simples comme la température, la salinité jusqu’aux paramètres les plus complexes comme le taux de chlorophylle ou la détection de pétrole raffiné. Les informations sont remontées sur un cloud et affichées sur un portail web et/ou une application smartphone. Ces données sont analysées en temps réel pour transmettre des alertes SMS et mail afin d’alerter le client d’une modification de l’environnement.