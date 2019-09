Sophia Birthdays : deux journées pour la préservation du climat

C'est une des grandes ambitions pour Sophia Antipolis de Pierre Laffitte. A l'occasion du cinquantenaire de la technopole qu'il a fondée, il avait dessiné l'avenir de Sophia dans la lutte pour le climat. Alors que le GIEC dévoile à Monaco son rapport préoccupant sur une montée des eaux allant de 70 cm à plusieurs mètres qui condamnerait à la submersion de vastes territoires côtiers, que les manifestations en faveur de la préservation du climat se multiplient dans le monde, les "Sophia Bearthdays" viennent apporter leur pierre à ce vaste mouvement de sauvegarde de la planète.

Organisé par Janny Plessis et Antoine Guy (SophiaMag) ce symposium est tourné vers les solutions, les inventions, l'innovation qui peuvent nous conduire sur cette route du possible et du changement. Sophia Birthdays aura lieu les 10 et 11 octobre aux Espaces Antipolis et réunira des scientifiques, économistes, philosophes et entrepreneurs pour ouvrir le chemin et tenter d'éviter la catastrophe.