Sophia Birthdays : le climat, nouvel avenir de la technopole

Bon pour les retardataires. Si vous souhaitiez assister aux journées Sophia Birthdays de jeudi et vendredi 10 et 11 octobre aux Espaces Antipolis, il reste encore quelques places. Ces deux journées suivent le vœux de Pierre Laffitte, le fondateur de la technopole, qui voit l'avenir de Sophia Antipolis dans la lutte pour le climat. Elles réuniront des intervenants de haut niveau pour faire un point sur les effets du dérèglements climatiques et inspirer des collaborations croisées autour de solutions présentes et futures pour les combattre, à l’échelle de notre planète.

Sur les deux jours, le programme a de quoi intéresser. Voulez-vous entendre le Groupe Total sur le sujet de l'hydrogène ? La présidente du Water Youth Network sur la bataille de l'eau, l'ONF sur la gestion des forêts, l'IMREDD sur le rôle de l'Ecosophie, ...? Voulez-vous découvrir les micro-algues comme nourriture animale, le vélo à hydrogène, le chauffage par l'Ordinateur, l'écologie intégrale, les pesticides bio à base de champignons... ? Des intervenants de très haut niveau aborderont tous ces sujets dans une ambiance conviviale et interactive.