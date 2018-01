Sophia : Blandine Métayer est "top"!

L'association Femme 3000 Côte d'Azur ouvre l'année par un spectacle tonique avec "Je suis top !" de et avec Blandine Métayer, mercredi 10 janvier à 19h30 à SKEMA Business School. Sur un ton humoristique décapant, les confidences d’une femme qui a percé le plafond de verre…

Une bonne façon d'ouvrir l'année en se retrouvant autour d'un spectacle tonique : "Je suis top !" de et avec Blandine Métayer, mercredi 10 janvier à 19h30 à SKEMA Business School, Campus de Sophia-Antipolis (Salle de Spectacle). Sur le thème de la lutte contre le sexisme, il s'agit, sur un ton humoristique décapant, des confidences d’une femme qui a percé le plafond de verre. La représentation est organisée par l’association Femmes 3000 Côte d’Azur en partenariat avec SKEMA Business School et en collaboration avec l'ANDRH, l'association Les Entreprises pour la Cité et le Club Egalité des Alpes-Maritimes.

La pièce retrace le parcours d’une femme, tant sur le plan professionnel que privé, pour parvenir au sommet de sa carrière… Elle commence alors qu’elle est parvenue au Top : "Top Manager" et seule femme au comité directeur… Ecrite à partir de nombreux témoignages et interviews de femmes et d’hommes dans le monde de l’Entreprise, ce spectacle d’1 h 15’ tente, entre humour et émotions, de brosser un tableau réaliste et sans complaisance de la situation actuelle. Ce seule en scène, traite des inégalités qui perdurent entre les hommes et les femmes et des difficultés pour une femme de parvenir à un poste à haute responsabilité, encore aujourd’hui dans une entreprise…

A l’heure où la Parité rime avec Actualité "Je suis Top !", loin d’être une banale et grossière charge contre les hommes (car il en existe heureusement des formidables !), cherche à porter un regard acerbe, amusé, tendre mais sans concessions sur les rouages de notre société, et de la vie en entreprise…

Une collation sera servie à l’issue du spectacle et Blandine Métayer dédicacera son nouveau livre "Les Perles du Sexisme"

