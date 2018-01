Sophia : bonjour la nouvelle association Nouv’Elles !

C'est en quelque sorte le baptême de la nouvelle association Nouv'Elles, qui sera célébré avec un premier rendez-vous qui est donné vendredi 28 janvier à 18 heures sur le campus Sophia de Skema Business School (Espace Evénementiel). Nouv’Elles, dans la ligne déjà ouverte par des associations comme Femmes 3000, a pour but de proposer à toutes les femmes au cours des étapes de leur vie et en toute situation, un espace d’échanges et de pédagogie d’un point de vue culturel, sportif, éducatif, santé, économique, environnemental, développement personnel, autour de l’égalité, de la mixité et du bien-être, à travers l’organisation d’événements.

L'association s'est donnée pour objectifs l’évolution des mentalités, la prise de conscience ; elle met en relation ses membres et les différents acteurs, et encourage l’action, dans une ambiance conviviale. L’association, intergénérationnelle et interculturelle, est ouverte à tous (tes), sans condition ni distinction.

Pour répondre à ces ambitions, tous types d’événements sont prévus : conférences, ateliers, visites, rencontres sportives, culturelles et professionnelles, repas, Networking, présence à des salons, etc. L’association souligne qu'elle partage les valeurs de Respect, d’Ethique, de Solidarité, d’Engagement et d’Entraide. Son équipe fondatrice : Pascale Oddoart, Présidente; Karine Grall, Vice-Présidente; Joëlle Jones, Secrétaire; Muriel Mouret, Trésorière et Jessica Pellegrini, Chargée de la Communication.

Au programme de la soirée de lancement du 28 janvier, figurent des échanges entre les personnes présentes et suggestions ainsi que l'élaboration du programme d’actions 2018. Le tout autour de la traditionnelle Galette des Reines et des Rois.