Sophia Business Angels : la Venture Academy d'automne à l'EDHEC Nice

La nouvelle "International Venture Academy" de l'association Sophia Business Angels, qui aura lieu le vendredi 11 octobre sur le campus niçois de l'EDHEC, a cherché la parité en attachant un soin particulier à l'équilibre homme-femme des fondateurs de start-up. Cette académie d'automne, qui se traduira par une journée complète de concours de pitchs pour entrepreneurs prêts à lever des fonds, permettra la présentation de dix jeunes sociétés innovantes présélectionnées et venues de plusieurs pays. Sur invitation.

La journée est organisée en alternance entre des sessions plénières avec des invités de marque, des séances d’évaluation et, pendant le déjeuner, un temps spécial de coaching personnalisé pour chaque startup. Une quarantaine de coach, mentors, juges, viendront du monde entier, ce sont des investisseurs et des experts aux compétences complémentaires… Quatre prix seront remis aux meilleures startups :

The Most Investable company

The Best Presentation

The Mike Rogosin Prize for the Best Team

The Best improved presentation

Selon un format bien rôdé, ces événements semestriels sont l'occasion pour les startups prêtes à décoller d'entendre des intervenants de grande qualité et de se préparer pour l’arrivée de nouveaux investisseurs. Et pour tous, la journée est riche en matière de networking, conseils et discussions partenariales. Désormais célèbres, ces "International Venture Academies", ont mobilisé depuis juin 2010 près de 500 coaches et 40 key-note speakers de dimension internationale, et permis de financer ou accompagner près de 160 projets.