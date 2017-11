Sophia : collectif de parlementaires sur le site de Galderma

Un collectif de parlementaires (députés et sénateur) se rendra sur le site Galderma Sophia-Antipolis demain matin, lundi 13 novembre à 9 heures. A l’initiative des députés LREM Loïc DombrevaL et Alexandra Valetta-Ardisson, quatre parlementaires rencontreront la direction locale et internationale de Galderma-Nestlé au sujet de la fermeture du centre de R&D, fermeture qui supprime 550 emplois. Loic Dombreval et Alexandra Valetta-Ardisson seront accompagnés du sénateur Marc Daunis (PS) et Éric Pauget (LR).