Sophia : comment réussir sa transformation digitale ?

"Comment réussir votre transformation digitale ? Emotions, expérience et gouvernance" : c'est le thème d'une conférence organisée le 18 juin à 12h15 au Village by CA de Sophia Antipolis. Deux experts de très bon niveau viendront apporter des éléments de réponse à laquestion "comment réussir sa transformation digitale lorsque l'on est startup, PME ou grand groupe". Il s'agit de Charles-Edouard Mallet de l'agence conseil Digilack spécialisée en digital et ebusiness ainsi que de Cyrille Comole-Theveniaud, experte dans les domaines du marketing, de la communication et des transformations digitales, Professeur Vacataire pour des écoles de commerces et Universités et Directrice Générale de WooElse.

Cette conférence comptera deux parties d'environ 35 min chacune. La première avec Charles-Edouard Mallet vise à découvrir les enjeux d'une transformation digitale et à préparer celle-ci pour développer son business. La seconde avec Cyrille Comole-Theveniaud focalisera sur le filtre émotionnel dans le succès des transformations digitales.

De nos jours, est-il expliqué, il ne faut plus se poser la question "devons-nous aller vers une transformation digitale mais plutôt comment devons-nous digitaliser notre business model ?" Dans ces contextes de transition forte où la digitalisation a fait exploser les acquis de gestion de l’innovation, de la connaissance et du savoir-faire en entreprise, l’accompagnement humain et émotionnel est plus que jamais nécessaire.

Se servant d'Amadeus comme terrain exploratoire de sa recherche applicative, Cyrille Comole-Theveniaud a développé un modèle d’adaptation émotionnelle qui a permis de mettre en exergue l’importance de la cognition et la contextualisation du filtre émotionnel dans le succès des transformations digitales. Avec cet exemple d'Amadeus, elle apportera un retour sur expérience plus qu'intéressant.....