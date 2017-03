Sophia : communiquer sur sa démarche et son engagement RSE

"Comment communiquer sur sa démarche et son engagement RSE ?" : c'est le thème du prochain rendez-vous des Rencontres de la RSE, qu'organise la CCI Nice Côte d'Azur mardi 14 mars de 8h30 à 10h30 au Sophia Business Pôle dans la technopole. Partant du principe que c'est bien de faire, mais qu'ili faut aussi le faire savoir, ceux qui sont engagés dans le Parcours Performant et Responsable en PACA ou qui ont mis en œuvre une démarche RSE s'interrogent souvent sur l’opportunité de communiquer sur leur engagement afin de valoriser leurs actions, conquérir de nouveaux clients, attirer les talents et répondre aux attentes de leurs parties prenantes.

L'invitée de cette rencontre, Juliette Guesdon, Green Expertise, tentera d'apporter des réponses sur les principaux points de leurs interrogations. Pourquoi communiquer ? Auprès de qui ? Quels sont les messages essentiels ? Quels supports sont les mieux adaptés ? Doit-on passer par l'obtention d'un label ? Comment éviter le green washing ?