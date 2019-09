Sophia : conférence de Gérard Berry sur la sécurité informatique

Une conférence de rentrée exceptionnelle au Learning Center SophiaTech (Campus SophiaTech) qui accueille dans ses locaux mercredi 18 septembre à 12h30, l'informaticien Gérard Berry sur le thème de "La sécurité informatique, un problème brûlant". Gérard Berry est particulièrement connu dans la technopole a à travers l'Inria dont il a été chercheur et directeur scientifique. Professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies, médaille d'or 2014 du CNRS, il présentera lors de cette conférence des cas variés allant des données sur Internet aux automobiles, appareils médicaux, hôpitaux et systèmes industriels. Gratuit. La conférence est ouverte à tous, sans réservation.