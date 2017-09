Sophia Conseil lauréate d'un concours de BPIfrance

Une bonne nouvelle pour Sophia Conseil à Sophia Antipolis : la société d’ingénierie scientifique et technique fondée par Vincent David (240 salariés) a été lauréate du concours organisé par l’Accélérateur PME de BPIfrance. Comme autres 14 entreprises des Accélérateurs PME et ETI de Bpifrance elle va pouvoir bénéficier d'un mécénat de compétences en communication et marketing avec le groupe WPP, le leader mondial du secteur (il porte un réseau mondial de 3000 sociétés, employant plus de 200 000 personnes dans 113 pays). C'est ce qui résulte d'un partenariat inédit que Bpifrance a proposé dans le cadre de ses Accélérateurs PME et ETI.

Ayant constaté que le sujet communication & marketing est une clé du développement des PME destinées à devenir les ETI de demain, Bpifrance a organisé un concours mettant à disposition 1.000 heures de prestations de services par an, dispensées par WPP, sous la forme de modules spécifiques couvrant un large panel de sujets stratégiques pour le développement de ces entreprises en forte croissance tels que la prise de parole en public maitrisée, l'élaboration d'une marque forte à l’international, le marketing digital, les réseaux sociaux ou encore la stratégie média.

Classée en mars dernier dans le top 30 de Great Place to Work 2017 (catégorie moins de 500 salariés)Sophia Conseil a ainsi une nouvelle fois démontré son potentiel de développement en faisant partie des 15 PME lauréates de ce concours inédit.