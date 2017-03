Sophia Conseil une nouvelle fois au palmarès de Great Place to Work

La société sophipolitaine d’ingénierie scientifique et technique fondée par Vincent David (240 salariés) est classée dans le top 30 de Great Place to Work 2017 (catégorie moins de 500 salariés). Avec une reconnaissance du bien-être au travail en hausse, les salariés de Sophia Conseil sont aujourd’hui 88% à considérer que c’est une entreprise où il fait bon travailler.

Avec Sophia Conseil, une entreprise de Sophia Antipolis figure de nouveau dans le palmarès Great Place to Work 2017, ce classement qui récompense en priorité "les entreprises qui mettent l'humain au coeur de leur modèle". Cette année encore, la société sophipolitaine d’ingénierie scientifique et technique fondée par Vincent David (240 salariés) fait partie des entreprises retenues dans la catégorie de moins de 500 salariés (30ème française). Avec une reconnaissance du bien-être au travail en hausse, les salariés de Sophia Conseil sont aujourd’hui 88% à considérer que c’est une entreprise où il fait bon travailler.

Parmi les autres caractéristiques qui lui valent ce classement :

91% estiment que l'encadrement leur fait confiance pour accomplir leur travail correctement sans les contrôler.

85% déclarent être fier(e)s des réalisations de Sophia Conseil.

95% ont souligné l’esprit d’équité de l’entreprise, et pensent que les salariés sont traités équitablement quel que soit leur âge, leur sexe, leur religion, leur origine ethnique.

la qualité de l’accueil des nouveaux salariés est saluée par 93% des salariés.

Et 92% disent aussi que l’ambiance y est conviviale.

Les entreprises où il fait bon travailler, rappelons-le, s’articulent autour des relations quotidiennes vécues par les salariés. Le facteur clé en commun à toutes ces relations est la confiance. Du point de vue du salarié, une entreprise où il fait bon travailler est un lieu où il a confiance en l’équipe dirigeante, où il apprécie ses collègues et où il est fier de son travail. Sophia Conseil explique qu'il a fait de la transparence un principe déterminant de son organisation. Ses salariés, bénéficient de formations et de coaching pour se développer individuellement et collectivement tout en contribuant au développement de l’entreprise et de son écosystème : clients, partenaires…

Tous contribuent à transformer les idées en réalité industrielle. Et pour le faire, ils ne sont pas seuls, ils bénéficient du soutien de toute l’organisation. Sophia Conseil a ainsi "co-construit sa stratégie d’entreprise, l’expression de sa vision, ses valeurs, et partage l’information stratégique à tous les membres de son organisation pour que chacun puisse diriger ses actions vers l’atteinte de ses objectifs individuels et des objectifs communs" souligne la société.