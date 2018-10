Sophia : contre les écoutes illégales, Blackboxsecu lance CBOX VoIP

Start-up du Village by CA, Blackboxsecu lance CBOX VoIP, premier boîtier universel permettant de chiffrer les communications téléphoniques passées via les réseaux VoIP (Skype, WhatsApp, Messenger… ou box triple play) et assurer ainsi un niveau de confidentialité élevé pour les appels réalisés sur téléphones fixes. Une version téléphonie mobile doit suivre.

Start-up installée au Village by CA de Sophia Antipolis, Blackboxsecu vient de lancer CBOX VoIP, le premier boîtier universel permettant de chiffrer les communications téléphoniques passée via les réseaux VoIP (logiciels Skype, WhatsApp, Hangouts, Messengers… ou box triple play). L'intérêt ? Assurer la confidentialité des échanges téléphoniques sur ces réseaux de plus en plus utilisés. "Le monde d’aujourd’hui est plus dangereux que jamais. Pour assurer le développement économique, la confidentialité des échanges et la vie privée, cadres dirigeants, avocats, organisations et professionnels se doivent de protéger leurs communications téléphoniques et leurs conversations Internet", rappelle Kris Barcewicz, co-fondateur de Blackboxsecu.

Cryptage de la "bouche à l'oreille"

C'est ce que permet la nouvelle box de cryptage ? En s'appuyant sur une technologie de "Deep Learning" (technique d’apprentissage de modèles de données) pour la transmission des signaux vocaux, elle compte offrir un niveau de confidentialité élevé pour les appels réalisés sur téléphones fixes. A partir d'une méthode de communication vocale adaptative avancée et d'un haut niveau de chiffrement, elle protège ainsi les organisations ou les professionnels face aux risques d'écoutes illégales et d’espionnage des conversations dont les menaces ne cessent de grandir.

Basé sur un boîtier autonome, CBOX VoIP effectue le chiffrement du signal audio directement à la source de la voix (microphone du casque de l’utilisateur) ainsi que l’opération inverse, le déchiffrement, à l’oreille (du même casque). Ce principe de base d'un chiffrement de la bouche à l'oreille qui était à l'origine de la création de la société a été appliqué à la box.

Passer d'une pression du doigt en mode crypté

"En s’appuyant sur la technologie ‘Deep Learning’ et un algorithme de chiffrement de haut niveau pour protéger les canaux voix non sécurisés, CBOX VoIP aidera véritablement à établir un environnement de communication sûr et maîtrisé, indépendamment du parc de téléphones ou des opérateurs réseaux installés. Ainsi, nos clients pourront se concentrer sur la croissance de leurs activités et maintenir leur compétitivité sans crainte d’une quelconque perte de confidentialité ou vol de secret industriel", souligne Kris Barcewicz.

Ce boîtier de chiffrement à connecter entre un dispositif de transmission de la voix (téléphone, tablette, ordinateur etc.) et un casque, est "plug & play" et indépendant du support. Il n’a nul besoin d’une infrastructure informatique supplémentaire. Il fonctionne en tandem avec un autre boîtier pour sécuriser les communications vocales à chaque extrémité, protégeant ainsi l’échange d’informations sensibles entre ces deux parties. Une pression du doigt permet de passer instantanément en mode crypté et donc sécurisé. Dédiée aux téléphones fixes et à Internet la CBOX VoIP sera suivie prochainement d'une version téléphone mobile.