Sophia : coup d'envoi le 13 octobre du 17ème Challenge Jeunes Pousses

L'association Telecom Valley lance la 17ème édition de son concours Challenge Jeunes Pousses le samedi 13 octobre de 9 à 14 heures dans les locaux de Skema Business School à Sophia Antipolis. Cette matinée, une étape essentielle, doit permettre la formation des équipes pour les six mois du concours. Après la présentation du challenge avec Jean-François Carrasco, chef de projet, et un retour d’expérience d’une Success Story du concours, les étudiants porteur de projet disposeront de 3 à 5 minutes de présentation orale pour expliquer leurs idées innovantes. Ils en profiteront pour annoncer les profits étudiants recherchés pour les besoins de la future équipe. Les formations d'équipe se feront ensuite de 12 à 14 heures.

Ce concours d’entrepreneuriat étudiant (Licence Professionnelle, Master, Doctorat et jeunes diplômés disposant du statut national Etudiants-Entrepreneur) est devenu un grand classique de la technopole. Il rassemble des étudiants azuréens en équipes pluridisciplinaires avec pour objectif de développer des projets d’innovation technologique, sociale ou touristique pendant 6 mois. Une sorte de "serious game" grandeur nature, autour de la création d'entreprise. Pour mémoire, la 16ème édition avait été remportée en mars dernier par HSM Project, un projet porté par une équipe du Master MQM (Matériaux-Qualité Management) de l'Université de Nice Sophia, projet qui répondait à la problématique du bâtiment positif. HSM l'avait emporté en finale face à In My Fridge (plateforme d'échange de denrées alimentaires), Beelis (ruche connectée) et Iris (luminaires intelligents).