Sophia : CrossKnowledge recrute à Riviera Dev

CrossKnowledge, un des leaders mondiaux du digital learning implanté à Sophia Antipolis depuis 17 ans, compte agrandir son équipe sophipolitaine forte déjà de 70 personnes. La société, présente également à Curitiba au Brésil (25 personnes), profitera de Riviera Dev, la plus importante conférence dédiée aux développeurs informatiques de la Côte d'Azur qui se déroulera les 16, 17 et 18 mai prochains à Sophia Antipolis pour accueiller sur son stand ses futurs partenaires et collaborateurs. Se développant dans la région PACA, CrossKnowledge est notamment à la recherche de :

2 Développeurs web

1 Product owner

1 IT support consultant

Sponsor de Riviera Dev qu'organisel'association Riviera JUG, Crossknoledge participe activement au dynamisme local de la technopole en prenant part et soutenant des initiatives telles que des Hackathons, l’Agile Tour, des conférences techniques et interventions sur tous les sujets approchant les métiers du développement logiciel (développement, test logiciel, UX, UI, agilité, facilitation, design thinking). La société est également membre du cluster dédié aux edTechs et à l’e-éducation Educ Azur et de l’association Telecom Valley.