Sophia : Culture et numérique autour du #SMARTDeal 06

"Culture et numérique autour du #SMARTDeal 06" : c'est le thème qu'a retenu SoFAB, le FabLab de Telecom Valley pour son prochain rendez-vous le 11 Juillet à 17h30 au Campus SophiaTech pour visiter SoFAB et assister à la présentation du #SMARTDeal 06. Au programme les projets et enjeux du Smart Deal des Alpes-Maritimes. Il est proposé de vous faire découvrir comment numérique et culture se rencontrent. L'intervention du Musée des Arts Asiatiques de Nice montrera un exemple de mise en oeuvre souhaitée avec les entreprises du numérique du département 06.

Direction ensuite quartier Saint-Philippe pour un échange "Apérobo" à partir de 19 heures.