Sophia : de l'importance de la communication non verbale

"Le développement durable des relations ou comment..." : c'est le thème de la conférence Pearl Partner qui aura lieu demain, mardi 21 novembre à 9 heures dans les locaux du centre d'affaires (Les Aqueducs, 535 route des lucioles, Bat 3) à Sophia Antipolis. Gratuit. Cette conférence sera animée par Catherine Sportes de la société Human Else, l'expert du management sensoriel et visera à améliorer durablement ses relations au travail grâce au comportement non verbal. Il est souvent dit en effet que l’essentiel de la communication repose sur le langage corporel (plus de 50%), communément appelé communication non verbale.

Difficile donc de ne pas y faire attention ou en tenir compte dans ses relations quotidiennes. Il est donc important de prendre toute la mesure de l’impact du langage non verbal afin d’éviter d’être trahi par son propre langage corporel et d’optimiser alors la qualité de sa communication.