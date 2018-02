Sophia : débat autour de l'écriture inclusive avec Nouv'Elles

C'est une conférence pas comme les autres sur la grammaire qu'organise l’association Nouv’Elles demain, mercredi mercredi 21 février à 19 heures (accueil à 18h30), dans les locaux de SKEMA Business School à Sophia Antipolis. Pour son second rendez-vous, la nouvelle association accueille en effet Eliane Viennot qui interviendra sur un thème qui a fait polémique en France en fin d'année dernière : l'écriture inclusive (elle consiste à inclure systématiquement le féminin dans la langue française). Cofondatrice de la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien régime (SIEFAR) en 2000 et sa présidente jusqu'en 2008, Eliane Viennot a été en 2017 à l’initiative du manifeste "Nous n’enseignerons plus que “le masculin l’emporte sur le féminin"".

Pour elle, les mots et la langue française en disent long sur notre façon de penser. "Pourquoi on n’a aucun mal à dire coiffeuse et beaucoup plus à dire professeuse. Auteure, professeure"… note-t-elle. On voit surgir de nouveaux néologismes pour qualifier certains métiers exercés par les femmes. Pourtant les mots existaient déjà depuis des siècles pour les décrire. L'association invite ainsi à venir débattre de ce sujet avec la conférencière.