Sophia : deux TechEvents de Telecom Valley autour de la "Blockchain"

Si vous voulez en savoir plus sur les blockchains et ce qu'elles permettent techniquement, une bonne occasion avec la double soirée TechEvent "Blockchain" que la communauté Open Source de Telecom Valley organise jeudi 15 février de 18 à 20 heures à l'Université Nice Sophia, Campus des Lucioles (1645, route des Lucioles) à Sophia Antipolis. La première soirée Tech conf mêlera présentations techniques et cas d’utilisation. Une deuxième session "Workshop", dont la date sera communiquée prochainement, aidera les participants à implémenter une application décentralisée à base de "Smart-Contract" sur Ethereum.

Au programme de la première soirée, celle du jeudi 15 février (accueil à partir de 17h45) :

(Softeam) fera une introduction sur la technologie Ethereum, que (Softeam) vous aidera à mettre en place et à tester au cours du workshop qu’il animera lors de la session "Workshop. Franck Descollonges (IBM) vous présentera ensuite Hyperledger, le framework open-source de développement de blockchain, dont IBM est un des principaux contributeurs.

(IBM) vous présentera ensuite Hyperledger, le framework open-source de développement de blockchain, dont IBM est un des principaux contributeurs. Enfin, Arnaud Delcasse, cofondateur de Scity.scoop, exposera un cas d’utilisation des "smart contracts" pour les problématiques liées aux services de co-voiturage fournis par leur application Ridygo.

La Conférence sera suivie d’un buffet networking de pizzas.

Inscription gratuite avant le 14 février : cliquez ici