Sophia : e-Ressources de nouveau sur le podium Happy-At-Work

Fondatrice d'e-Ressources à Sophia Antipolis, une agence de conseil en recrutement, Marie Boniteau a remporté pour la 2ème fois le Trophée Agile Happy-At-Work Les Echos. Flash sur une entreprise qui joue le "recrutement par affinités" et a ouvert à l'intention des candidats, une "boîte à rêves" sur son site Internet.

Une confirmation pour Marie Boniteau. La fondatrice d'e-Ressources à Sophia Antipolis a remporté pour la seconde fois consécutive, le Trophée Agile Happy-At-Work Les Echos. Pour la remise des trophées, elle s'est ainsi retrouvée fin juin sur le podium du Paradis Latin,* avec sa "Boîte-à-Rêves" sous le bras, en compagnie de son nouvel associé Christophe Sarlot, récent past président de la DFCG Côte d’azur. Son agence de conseil en recrutement a été en effet classée en seconde place nationale dans la catégorie des entreprises de 1 à 49 salariés. (Photo DR : au centre, Marie Boniteau et Christophe Sarlot sur le podium du trophée au Paradis Latin).

Le recrutement par affinités

Cette année, 391 entreprises avaient été accréditées. Au total, 152.000 avis de salariés ont été récoltés et près de 9.000 entreprises ont participé pour bâtir le classement, et ce, gratuitement explique le quotidien Les Echos. Et de noter que l'un des grands enseignements de l’étude HappyIndex®AtWork 2019, c’est que les salariés portent de plus en plus d’attention à la flexibilité et à la liberté que leur offre leur employeur.

Spécialisé auprès des professions règlementées comptables et juridiques, E-Ressources installé à Sophia Antipolis et Lyon cherche justement à casser les codes et dépoussièrer l’art du recrutement à l’heure de la robotisation et du big data. Les Happy-Recruteurs tiennent à faire partager une nouvelle expérience de recrutement en suivant un parcours inédit : "Le Recrutement par Affinités, Bienvenue à l’atelier !" Suivant cette ligne, Marie Boniteau, dans un site internet relooké, a mis en ligne une "Boîte à rêves" à l'intention des candidats. Un jeu qui permet de mesurer son plaisir dans la vie professionnelle et son enthousiasme, d'apprendre à mieux se connaître, mais également de présenter les offres de Jobs sous forme décalée et attractive. Avec in fine la question : Cap-ou-pas Cap d'ouvrir la boîte à rêves ?

Une nouvelle étape lancée

Quant à e-Ressources, elle a franchi une nouvelle étape en début d'année avec l'arrivée d'un nouvel associé, Christophe Sarlot, directeur financier à temps partiel, qui a terminé le 15 juin dernier son mandat de président de la DFCG Côte d'Azur. Avec Marie Boniteau, ils ont fondé une nouvelle société, 3A2I (la première lettre du prénom des enfants des deux associés) qui gère deux marques, e-Ressources qui garde ses spécificités et PEP'S advisory pour l'accompagnement stratégique du chef d'entreprise en période cruciale (hyper croissance, transmission, récession…). Un élargissement qui donne aux deux responsables de conseil au recrutement l'occasion de faire preuve de leur agilité…