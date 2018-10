Sophia : EBE, SIG,….parlez-vous le "comptable" ?

Parlez-vous le même langage que votre expert-comptable ? Les mots EBE, comptes de résultats, résultat net, SIG, ... ont - ils un sens pour vous ? Si vous avez répondu NON ... alors cette matinale est pour vous ;). Organisée par l'Incubateur du numérique, Télécom Paristech Eurecom Entrepreneurs, en partenariat avec Inextenso, elle a lieu mardi 30 octobre de 9h30 à 11h30 au Business Pôle de Sophia Antipolis sur le thème de "Savoir lire et comprendre ses comptes". En quelque sorte, savoir parler la même langue que son expert-comptable ou encore que ses investisseurs. Toujours utile. Et en plus gratuit.