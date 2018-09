Sophia : Euclyde (data centers) renforce son management

Euclyde, exploitant national de datacenters régionaux basé à Sophia Antipolis, renforce son équipe de direction avec deux recrutements : Arnaud Buclin comme directeur commercial et Olivier Nambrard, comme deuxième directeur d’exploitation régional. Pour Magdi Houry, président d’Euclyde, "leur expertise et savoir-faire vont nous permettre d’accéder à de nouveaux marchés et de renforcer l’innovation et la qualité au sein de notre écosystème de datacenters interconnectés."

Arnaud Buclin, nouveau Directeur commercial d’Euclyde sera en charge du développement commercial. Il participe à l’élaboration de la stratégie à mettre en œuvre pour détecter les nouvelles opportunités et développer les parts de marché du groupe sur tous les pôles économiques français dans les segments identifiés.

Basé à Lyon, au DC5, il va participer à la croissance du groupe dans l'optique de renforcer sa présence sur le territoire national et international. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise en France et à l’international dans des structures de premier plan à l’image de d’IX Europe (reprise par EQUINIX en 2006), Peer 1, EBRC ou encore Global Switch où il était précédemment Directeur marketing et commercial.

Olivier Nambrard, directeur d’exploitation régional est en charge du bon fonctionnement des sites DC2, DC5 et bientôt DC6. Au-delà de cet aspect, il assure la gestion de la maintenance des installations et des infrastructures existantes. Garant des aspects liés au bon fonctionnement des datacenters dont il a la responsabilité, il assure une veille technologique au niveau des évolutions techniques à venir et gère les prestataires techniques externes. Enfin, il peut être amené à intervenir sur certains projets clients pour les conseiller et s’assurer de la bonne mise en production des environnements hébergés. Avant de rejoindre Euclyde, il a occupé différents postes techniques au sein de la Marine nationale, de UPC-NOOS et Prosodie où il était dernièrement Responsable support technique et infrastructures.