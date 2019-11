Sophia : faire du lobbying local à impact global

Les grandes groupes, les grandes entreprises et les grandes ONG pratiquent le lobbying afin de se faire entendre. Mais en tant qu’entrepreneur, vous pouvez aussi utiliser les techniques des plus grands cabinets ou des plus grandes institutions pour défendre vos intérêts, communiquer ou atteindre vos objectifs. C'est tout le sujet d'un atelier participatif organisé mardi 12 novembre de 12h15 à 13h15 au Village by CA à Sophia Antipolis. Sous le thème "Du lobbying local pour un impact national & international" Luc Orève, fondateur de L&P (pour Lobbying et Prospective) présentera quelques une de ces techniques et vous dira comment les appliquer au plan local et valoriser vos réseaux pour faire grandir votre société.