Sophia : Flash sur les nouveaux modèles économiques

"Comment les nouveaux modèles économiques révolutionnent l’entreprise ?" : c'est le thème d'une rencontre organisée par le Réseau Entreprendre en partenariat avec le Village by CA le 25 février à 18 heures dans les locaux du "village" à Valbonne Sophia Antipolis (Rue Claude Daunesse). Peut-on continuer à faire du business comme aujourd'hui et utiliser nos ressources à l'infini ? Comment mettre en place de nouveaux modèles économiques efficients ? Des réponses à ces questions seront apportées par les trois experts intervenants : Christophe Sempels, directeur scientifique de la SCI ImmaTerra (un spécialiste de l'économie de la fonctionnalité), Olivier Bechu, directeur général de ValEnergies (spécialiste du solaire pour l'entreprise) et Michel Gschwind, CEO d'Areco à Grasse (spécialiste de la "nébulisation" et président du club des entrepreneurs du pays de Grasse).

La conférence, les témoignages et le débat seront suivis d'un cocktail dinatoire.