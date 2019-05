Sophia : French Tech Tour China avec Telecom Valley

Découverte des opportunités Tech en Chine pour les entreprises et startups innovantes françaises : c'est ce qui est proposé au Business Pôle de Sophia-Antipolis mercredi 22 mai de 12 à 16 heures. Dans le cadre de French Tech Tour, Telecom Valley s’associe avec Thomas Vial et Jean Deville, chef de pôle et chef de projet au pôle Tech & Services, Aéronautique de Business France en Chine, pour organiser une rencontre avec les PME et startups de la technopole, afin de présenter les écosystèmes locaux, les opportunités, et les difficultés d’accès au marché chinois. Les entreprises ayant une activité tech associée à la transition énergétique sont notamment les bienvenues

Au programme

12:00 – 14:00 :

Présentation sur les écosystèmes tech chinois (Shenzhen, Hong-Kong, Chengdu, Shanghai, Pékin)

Présentation du système d’accompagnement mise en place depuis 5 ans par Business France et Bpifrance (immersion et accélération: French Tech Tour et Impact China). Plus d’info sur i-ftt.com.

Q&A et interventions d’entreprises françaises ayant développé un flux d’affaires en Chine

14:00 – 16:00 :

Rencontres face-to-face avec les PME et startups.

Inscription