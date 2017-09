Sophia : Hackathon des Ingénieurs et Scientifiques, clap première!

C'est la rentrée des hackathons. Sur la Côte, les Ingénieurs et Scientifiques de France IESF Côte d’Azur se chargent de décliner une version azuréenne de l'"Hackathon des Ingénieurs et Scientifiques", un challenge organisé par l’IESF national en collaboration avec les Écoles d’ingénieur et les universités pour développer des applications mobiles ou web destinées à stimuler la création d’usages innovants sur le thème "Concevoir ensemble la société de demain". Cette première édition de l'Hackathon azuréen aura lieu les 29 et 30 septembre au Learning Centre du Campus SophiaTech.

Elle reprendra trois thématiques tirées des piliers de l’Industrie du Futur, un projet porté par le Ministère de l’économie : la mobilité écologique; la ville durable et l’économie des données. Cet événement est organisé avec Polytech’ Nice-Sophia et leurs partenaires et permettra aux équipes gagnantes de remporter les prix locaux et se qualifier pour la finale nationale. Grand moment de création intense, il réunira sur 30 heures, des étudiants, des professionnels, des développeurs informatiques, des designers, des usagers, des "créatifs", etc. . Ils auront à réaliser en équipe des services ou applications numériques sous la forme de projets, de prototypes voire d’applications clé en main.

La remise des prix nationale, pour plus de 10.000€, se tiendra le 19 Octobre à l’UNESCO, à Paris point d’orgue de la journée Nationale de l’Ingénieur. Cette nouveauté 2017 est issue des réflexions nationales et locales sur l’importance de rappeler le rôle central des Ingénieurs et Scientifiques de France dans la valorisation de ces métiers en relation avec les Universités, les Ecoles d’Ingénieurs et leurs "Alumnis".