Sophia : Ideal Com rachète l'agence niçoise Mylor Communication

Agence de stratégie de marque et de marketing digital fondée par Didier Généreux, Ideal Com opte pour une opération de croissance externe avec le rachat de l'agence niçoise Mylor Communication. Ainsi réunies les deux agences avancent plus de 200 clients, 12 salariés et un réseau d’une dizaine d’entreprises partenaires de qualité.

Ideal-com Interactive à Sophia Antipolis choisit la croissance externe pour changer de taille. Fondée il y a 16 ans par Didier Généreux, ancien de SKEMA Business School, cette agence spécialisée en stratégie de marque et en marketing digital a annoncé au début de l'été le rachat de l'agence de communication niçoise Mylor Communication. Les deux agences comptent ainsi attaquer le marché régional et national en réunissant leur clientèle, leur savoir-faire et leurs valeurs. (Photo DR : lors de la signature du rachat -à gauche, Didier Généreux, fondateur d'Ideal Com).

Ideal Com avait connu une progression régulière jusqu’à l’année 2018 marquée par l’arrivée au capital du groupe marseillais télécom Even Media Interactive. Cet événement important dans son développement lui avait permis d’accroitre ses effectifs, passant de 3 à 8 salariés et de doubler son chiffre d’affaires en seulement un an. Mais son objectif de croissance s’est rapidement orienté sur le rachat de Mylor Communication créée il y a six ans à Nice, les deux entités partageant les mêmes valeurs d’engagement, de convivialité et de qualité de travail. Spécialisée dans la stratégie de marque et le mandat en régie publicitaire, la société niçoise couvre un secteur géographique complémentaire et a su se faire un nom auprès des professionnels locaux.

Ce rapprochement, appuyé par le groupe Even Media Interactive, permet aux deux agences de représenter désormais plus de 200 clients, 12 salariés et un réseau d’une dizaine d’entreprises partenaires de qualité. A travers ces nouveaux chiffres et une vision orientée sur l’innovation et la performance, Ideal-com Interactive cherche à se positionner comme un leader de la communication d’entreprises locales et nationales. Et si son leitmotive reste bien "Le code a changé", il inscrit cette acquisition avant tout dans une continuité de services.