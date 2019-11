Sophia : Initiative "Code Club" pour initier les collégiens au codage

Des ingénieurs de Sophia Antipolis qui viennent initier des collégiens au codage : c'est l'objectif de l'initiative "Code Club". Elle a déjà démarré mais va se concrétiser par la signature officielle de la convention "Code Club" entre Patrick Desprez, Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue et Frédéric André, Président de Sophia Club Entreprises. Cette signature aura lieu le vendredi 6 décembre, à 10h30, dans les locaux du Collège César à Roquefort-les-pins.

Code Club est une communauté internationale de volontaires pour enseigner le codage informatique et la programmation aux élèves de collèges. Cette initiative, née en Angleterre, est très répandue à travers le monde et a pour ambition de sensibiliser, stimuler et former la future génération. Plusieurs entreprises de Sophia Antipolis sont déjà inscrites dans cette démarche et proposent des séances d’initiation au codage auprès d’élèves de collèges partenaires. Ces séances sont menées par les ingénieurs des entreprises et sur la base du volontariat.

La convention qui sera signée a pour objet d’encadrer les interventions d’entreprises au sein des établissements impliqués dans les actions de formation "Code Club", et d’ouvrir l’initiative à un plus grand nombre d’établissements. Côté professionnel, il s'agit de montrer que la Responsabilité Sociétale des Entreprises n’est pas seulement de l’ordre du concept et que ces dernières intègrent de plus en plus les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes de leur écosystème territorial sur une base volontaire. Pour le Rectorat des Alpes Maritimes, cette convention est un outil supplémentaire renforçant les relations entre le Rectorat et les entreprises du territoire.

Le Code Club "local" implique aujourd’hui les acteurs suivants :