Sophia : inscrivez-vous dans le logo humain du cinquantenaire !

C'est un des temps forts du cinquantenaire de la technopole qui donnera le coup d'envoi des festivités anniversaires. Le vendredi 1er mars, tous les acteurs de Sophia-Antipolis (habitants, étudiants, salariés et toutes les personnes souhaitant y participer) sont invités de 12 heures à 13h45 au Stade des Bouillides (commune de Valbonne) dans le but de former le logo du cinquantenaire de Sophia Antipolis qui sera photographié et filmé en prise de vue aérienne. L'invitation est lancée par la CASA/SYMISA, en collaboration avec le Sophia Club Entreprises et la société Live Event et le rendez-vous est donné 1er mars dès 12 heures pour un grand moment de convivialité et de célébration ! Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Une collation sera offerte aux participants.