Sophia : Insight SiP fête à Yokohama dix ans de présence au Japon

Première société à industrialiser un module "Antenna-in-Package" Créée en 2005 par une équipe de vétérans de l’industrie électronique, Insight SiP s’est déployée à l’international à partir de 2008, avec une filiale aux USA, un bureau commercial au Japon et un réseau de plus de 30 distributeurs sur la planète (www.insightsip.com). Elle rassemble aujourd'hui à Sophia une équipe de 20 experts. En 2010, elle avait été la première société à industrialiser un module "Antenna-in-Package". Elle est maintenant la première à intégrer deux antennes dans un package miniature avec ses combos-modules UWB/BLE et LORA/BLE. La société propose aussi le plus petit module BLE du marché ainsi que le plus petit microcalculateur du marché au format d’une carte micro SD.